GÜNCELLEME - Mersin'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Taşucu Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazöz, ilk müdahale aracı, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis ve jandarma ekipleri, yerleşim alanları ve seraların da bulunduğu bölgede önlem aldı.
Yangın bölgesine giden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, çevik kuvvet polislerinin alevlere müdahale sürecini yönetti.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Ahşap elektrik direklerinin yanarak kullanılamaz hale geldiği bölgede, 30 dönümlük alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.