Mersin'de trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, refüjü aşarak karşı yöne geçen ticari taksinin, evde sağlık hizmeti personelini taşıyan hafif ticari araca çarpması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
Hüseyin G. idaresindeki 33 T 8064 plakalı ticari taksi, D-400 kara yolu Burunucu-Taşucu istikametinde refüjü aştı.
Karşı yöne geçen ticari taksi, Silifke Devlet Hastanesi personeli Ömer K'nin kullandığı 33 KHF 34 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan 3 evde sağlık hizmeti personeli yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.