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        Akdeniz'de 11 mahallede asfalt ve yol açma çalışması yapıldı

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        Giriş: 11.07.2023 - 17:18
        Akdeniz'de 11 mahallede asfalt ve yol açma çalışması yapıldı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 11 mahallede asfalt, kilit taşı, kaldırım yenileme ve yol açma çalışması yürütüldü.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çankaya, Mahmudiye, Hal, Karaduvar, Nusratiye, Yeni, Siteler, Güneş, Şevketsümer, Kulak ve Çilek mahallelerinde yol açma çalışmaları gerçekleştirdi.

        Asfalt kaplama ve kilit taşı işlemleri yapılan mahallelerde, bazı sokakların kaldırımları da yenilendi.

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