Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 06:11
        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

        MERSİN (AA) - Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

        Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmalarda kimliği tespit edilen 30 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 94 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı.

        Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

        Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Mersin'de makilik yangını; TOMA ile de müdahale edildi
        Mersin'de makilik yangını; TOMA ile de müdahale edildi
        Mersin'de orman yangını; 6 saatte söndürüldü
        Mersin'de orman yangını; 6 saatte söndürüldü
        Mersin'de aranan 74 firariye operasyon
        Mersin'de aranan 74 firariye operasyon
        Irmak, yuttuğu madeni paradan 14'üncü günde diyetle kurtuldu
        Irmak, yuttuğu madeni paradan 14'üncü günde diyetle kurtuldu
        Mersin'de fırtınada cami minaresi 3 otomobilin üzerine düştü; 1 yaralı
        Mersin'de fırtınada cami minaresi 3 otomobilin üzerine düştü; 1 yaralı