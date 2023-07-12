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        GÜNCELLEME - Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 07:20
        GÜNCELLEME - Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

        Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, İstanbul, Sakarya, Kayseri ve Şanlıurfa'daki adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 10 şüpheli aranıyor.

        Operasyonun, Suriye-Türkiye-Bulgaristan rotası üzerinden göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla mayıs ayında 5 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmayla bağlantılı olduğu belirtildi.

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