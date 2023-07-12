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        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel ödüllü fotoğraf yarışması yapılacak

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 13:21
        Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel ödüllü fotoğraf yarışması yapılacak

        MERSİN (AA) - Mersin'de, lise öğrencilerine yönelik Cumhuriyet'in 100. yılına özel ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesince organize edilen yarışmaya lise öğrencileri katılabilecek.

        Başvurular, 31 Ağustos'a kadar "www.mersin.bel.tr" adresi ve "Teksin Mersin" mobil uygulaması üzerinden alınacak.

        Çeşitli ödüllerin verileceği yarışmanın sonuçları 15 Eylül'de açıklanacak.

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