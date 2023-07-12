Mersin'de zihinsel engelli depremzede Gamze için temsili düğün yapıldı
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, gelinlik giyme hayali olan özel gereksinimli depremzede Gamze Girişit için temsili düğün yapıldı.
Tarsus Otizm Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, zihinsel engelli Gamze Girişit (32), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Adıyaman'dan Mersin'in Tarsus ilçesine yerleşti.
Girişit'in ailesi, kızlarının gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için Tarsuslu Hamarat Hatunlar Grubu ile iletişime geçti.
Grup, Girişit için bir kafede temsili düğün düzenledi.
Gelinlik giyen ve gelin arabasıyla kafeye getirilen Girişit, davetlilerle oynayarak özel gününün tadını çıkardı.