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        Mersin'de rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:19
        Mersin'de rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 2'si kamu personeli 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 10 Aralık 2022 ve 9 Ocak 2023'te düzenlenen operasyonlarda, arıcılık faaliyetinde bulunmadıkları halde sahte belgelerle kendilerini "gezginci arıcı" olarak gösterip silah taşıma ruhsatı aldıkları ve kamudan maddi destek elde ettikleri gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 63 şüpheliden 12'sinin tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı.

        Bu kapsamda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2'si aktif olarak çalışan 1'i kamu görevinden çıkarılmış 3 şüphelinin rüşvet karşılığında usulsüzlük yaptığı, 4 şüphelinin de usulsüz şekilde silah taşıma ruhsatı aldığı saptandı.

        Adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si kamu çalışanı 7 zanlı yakalandı. Aramalarda dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu ve 50 fişek ele geçirildi.

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