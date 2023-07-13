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        Mersin'de ev kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 11:29
        Mersin'de ev kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sosyal medyadan ev kiralama vaadiyle aralarında depremzedelerin olduğu 23 kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçede yaşayan E.K. (41), kendisinin oturduğu babasına ait ev için sosyal medyadan kiralık ilanı verdi.

        Kendisiyle iletişime geçenlerle sözleşme imzalayarak evi kiralayan ve söz konusu kişilere evde kiracı olanların 3-5 gün sonra evi boşaltacağını bildiren E.K, bazı müştekilerden de nakliye parası aldı.

        Aralarında depremzedelerinde olduğu 23 kişiden kira bedeli alan E.K. daha sonra kayıplara karıştı.

        Dolandırıldıklarını anlayan müştekiler, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından E.K'yi Akdeniz ilçesinde yakaladı.

        Gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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