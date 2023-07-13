Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından yılın ilk yarısında 2 milyar dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin yılın ilk yarısında 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, AKMİB'in Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne bağlı 8 birlik arasında ihracat lideri olduğunu belirtti.

Birliklerinin yılın ilk yarısındaki ihracatının yüzde 76'sının mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile organik kimyasallarda elde ettiğini kaydeden Çağan, "AKMİB, 2023'ün ilk yarısında 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birliğimiz haziran ayında ise 348 milyon 854 bin dolarlık dış satım yaptı." ifadesini kullandı.

AKMİB'in ocak-haziran dönemindeki dış satımını değerlendiren Çağan, şöyle devam etti:

"Yılın ilk yarısında birlik olarak en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında 984 milyon dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar ilk sırada yer aldı. Bunu 311,8 milyon dolarla plastik ve mamulleri ikinci, 211,5 milyon dolarla anorganik kimyasallar üçüncü sıradan takip etti. Söz konusu dönemde AKMİB'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk üç sırayı İspanya, Hollanda ve Romanya aldı. İspanya'ya 167,9 milyon dolarlık, Hollanda'ya 151,9 milyon dolarlık, Romanya'ya 125,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk yarısında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler ise Yunanistan ve Romanya oldu."

Saadettin Çağan, seçim sonrasında ekonomide uluslararası norm ve kurallar dahilinde rasyonel bir ekonomi politikasının izlenecek olmasının kendilerini umutlandırdığını ifade etti. ​​​​​​​