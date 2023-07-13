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        Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada altyapı çalışmaları bitti

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 13:21
        Hatayspor'un Mersin'de kullanacağı 2 sahada altyapı çalışmaları bitti

        MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 2023-2024 sezonundaki çalışmalarını Mersin'de gerçekleştirecek Trendyol Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un kullanımı için Erdemli ilçesinde yapımına başlanan 2 futbol sahasının altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Atakaş Hatayspor Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Stadyum ve Hataystore'dan sorumlu yönetici Selçuk Akıllı'yı makamında ağırladı.

        Pehlivan, buradaki konuşmasında, depremler nedeniyle gelecek sezon Hatayspor'u Mersin'de misafir edeceklerini hatırlattı.

        Erdemli Atış Poligonun'da Hatayspor'a tahsis edilen alanla ilgili bilgi veren Pehlivan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın oluruyla Hatayspor'a tahsis ettiğimiz 40 dekar alan üzerindeki 2 futbol sahasının altyapı çalışmalarını tamamladık. Sahaların üst yapı çalışmasını da Türkiye Futbol Federasyonu yapacak. İnşallah sahalar sezona yetiştirilecek." ifadelerini kullandı.

        Pehlivan, depremden etkilenen, can kayıpları olan ve tesisleri yıkılan Hatayspor'u kentte misafir edecek olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Akdeniz ekibine başarı diledi.

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