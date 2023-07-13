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        Mersin'de aracında silahla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:56
        Mersin'de aracında silahla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, aracında silahla vurularak öldürülen kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, 4 Haziran'da Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, S.U'nun otomobilinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında katil zanlısının kimliğini belirledi.

        Şüpheli S.Ö, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Zanlı, sorgusunda maktulü tabancayla öldürdüğünü ve silahı denize attığını itiraf etti.

        Bunun üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı açıklarında çalışma yaptı.

        Zanlının olayın ardından denize attığı tabanca, dalgıç polisler tarafından bulundu.

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