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        Mersin'de yolcu otobüsü kamyon ve kamyonetle çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 00:51
        Mersin'de yolcu otobüsü kamyon ve kamyonetle çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün kamyon ve kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        N.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde kamyon ve kamyonetle çarpıştı.

        Kaza nedeniyle yolcu otobüsünün şoförü ve muavini aracın ön tarafında sıkıştı, 5 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, şoför ve muavini bulunduğu yerden çıkararak diğer yaralananlarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

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