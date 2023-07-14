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        Mersin'de 14 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 02:50
        Mersin'de 14 PKK/KCK zanlısının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

        MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik gece baskını düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, şüphelilerin örgüt içerisinde Suriye'de silahlı faaliyette bulundukları ve Akdeniz ilçesinde nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları belirlendi.

        Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi.

        Yaklaşık 190 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

        Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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