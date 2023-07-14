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        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 06:18
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

        MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 6 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

        Dron destekli operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

        Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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