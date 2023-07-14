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        Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        AA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 11:10
        Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        MERSİN (AA) - Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, doğu illerinden Mersin'e kargoyla sıvı metamfetamin getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, belirledikleri bölgelerde teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

        Çalışmada söz konusu uyuşturucunun kente geldiğini ve kargo toplama merkezinde bulunduğunu tespit eden ekipler, kargonun bulunduğu bölgede tedbir aldı.

        Şüphelilerin paketi almasının ardından kargo toplama merkezi çevresinden ilerleyen M.Ş.Y. ve Ö.P. operasyonla suçüstü yakalandı.

        Paketi inceleyen ekipler, şişelere konulmuş 3 kilogram sıvı metamfetamini ele geçirdi.

        M.Ş.Y. ve Ö.P. ile konuyla bağlantısı olduğu değerlendirilen S.Y. gözaltına alındı.

        - Operasyon anbean görüntülendi

        Polis, şüphelilerin kargoyu almasının ardından güzergahta ilerlemelerini kayda aldı.

        Ekiplerin operasyonu başlatması, zanlıların kargodan paketi aldıktan sonra güzergahta yaya ilerlemeleri ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kamerasınca görüntülendi.

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