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        Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:33
        Mersin'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

        MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        A.B. ile İdris Özmen arasında henüz belirlenemeyen nedenle Toroslar Mahallesi'nde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, yanında bulundurduğu tabancayla İdris Özmen'e ateş etti.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Özmen, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İdris Özmen'in cenazesi de Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Bu arada, A.B'nin kiracı, Özmen'in ise ev sahibi olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşanan gerginlik bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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