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        Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:06
        Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi

        MERSİN (AA) - Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Mersin'de şehit yakınları, merkez Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Türk bayraklarıyla donatılan şehit mezarlarının bakımlarını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve diğer ilçe protokolü şehit aileleriyle görüştü.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Karacatilki, şehitlikteki mezarı başında anıldı.

        Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Şehitliği'ndeki programda baba Hamza ile anne Nuriye Karacatilki'ye başsağlığı diledi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer tarafından dua edildi.

        Vali Yılmaz ve protokol, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Anne Nuriye Karacatilki, AA muhabirine, acısının halen taze olduğunu belirterek, "Milletimden, devletimden Allah bin kez razı olsun. Benim kuzum bir tane gitti, arkasında bin tanesini bıraktı. Allah mekanını cennet etsin." dedi.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        İskenderun Şehitliği'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu,

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

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