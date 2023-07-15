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        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:14
        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        MERSİN (AA) - Mersin merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 12 Temmuz'da Mersin, İstanbul, Sakarya, Kayseri ve Şanlıurfa'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Serbest bırakılan kişi sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Mersin merkezli 5 ilde 12 Temmuz'da göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

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