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        Mersin'de doktora darp girişiminde bulunduğu iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:42
        Mersin'de doktora darp girişiminde bulunduğu iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de doktora darp girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İddiaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.T. ile müdahalede bulunduğu bir hastanın yakınları arasında tartışma çıktı.

        Yaşanan arbedede doktora darp girişiminde bulunan hasta yakınlarına müdahale eden iki güvenlik görevlisi yaralandı.

        Şikayet üzerine hasta yakını O.Ç. ve B.C. polislerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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