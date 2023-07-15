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        Mersin'in ilçelerinde 15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:43
        Mersin'in ilçelerinde 15 Temmuz'da şehitlikler ziyaret edildi

        MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ve Tarsus ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliğe karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Silifke Şehir Mezarlığı'ndaki programa şehit aileleri ve yakınları, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilen programda katılımcılar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Tarsus ilçesinde de şehitlikte program düzenlendi.

        Şehit aileleri, yakınları Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve diğer ilçe protokolünün katıldığı programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Katılımcılar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

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