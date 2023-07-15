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        Anamur Kaymakamı Bozdemir'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 20:04
        Anamur Kaymakamı Bozdemir'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        MERSİN (AA) - Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bozdemir, mesajında sahip olunan en büyük gücün milletin birlik ve beraberliği olduğunu belirtti.

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde bu ruhun hatırlanması gerektiğini aktaran Bozdemir, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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