GÜNCELLEME - Mersin Gülnar'da orman yangını
MERSİN (AA) - Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle alevlerin Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.
Çavuşlar Mahallesi'nde bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Bölgenin dağlık ve sarp olması ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor.