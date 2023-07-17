GÜNCELLEME - Mersin Gülnar'daki orman yangınına müdahale sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da sosyal medya hesabından yangınla ilgili açıklamada, dün 16.50 sıralarında başladığını belirtti.

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünün bilgisini veren Pehlivan, şöyle devam etti:

"Kavakoluğu Mahallesi'nde 5 ev yangında kullanılamaz hale gelmiştir. Can kaybımız yoktur. Hava kararana kadar 10 helikopterin, hava karardıktan sonra gece görüşlü 3 helikopterin de söndürme çalışmalarına katıldığı, halihazırda devam etmekte olan yangına arazöz, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA'lardan oluşan 78 yangın söndürme aracı, 66 iş makinesi, 539 personel müdahale etmektedir."

Pehlivan, bazı mahallelerin tedbiren boşaltıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"51 hane ve 78 nüfustan oluşan Kavakoluğu, 85 hane ve 172 nüfustan oluşan Korucuk, 160 hane ve 278 nüfustan oluşan Çavuşlar, 77 hane ve 109 nüfustan oluşan Tepe mahallesi jandarma ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları için Gülnar Anadolu Lisesinin pansiyonu tahsis edilmiştir."

Pehlivan, yangını söndürme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmıştı, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.