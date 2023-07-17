Mersin'de 6 adresten bisiklet hırsızlığı yapığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 6 adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri, ilçede bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 6 adresten hırsızlık yaptığı belirlenen M.H.N. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.