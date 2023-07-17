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        Mersin'de 6 adresten bisiklet hırsızlığı yapığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:41
        Mersin'de 6 adresten bisiklet hırsızlığı yapığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde 6 adresten bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri, ilçede bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 6 adresten hırsızlık yaptığı belirlenen M.H.N. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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