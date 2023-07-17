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        GÜNCELLEME 2 - Mersin Gülnar'daki orman yangınına müdahale sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 07:43
        GÜNCELLEME 2 - Mersin Gülnar'daki orman yangınına müdahale sürüyor

        MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

        Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

        Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuyor.

        Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

        Bu arada, 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturan Hatıra Ormanı da zarar gördü.

        Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

        Öte yandan, Kavakoğulu Mahallesi'nde yanan evler ve alanlar, AA ekiplerince görüntülendi.

        Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmıştı, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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