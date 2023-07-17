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        Silifke Kaymakam Abdullah Aslaner kiraz hasadına katıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:22
        Silifke Kaymakam Abdullah Aslaner kiraz hasadına katıldı

        MERSİN (AA) - Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ilçede kiraz hasadına katıldı.

        Aslaner, Çatak Mahallesi'nde kiraz üreticileri ve bahçede çalışanlarla bir araya geldi.

        Buradakilerle sohbet eden Aslaner, daha sonra işçilerle kiraz hasadı yaptı.

        Kaymakam Aslaner, yaptığı açıklamada, ilçenin verimli topraklara sahip olduğunu belirterek, üreticilerin kazançlı bir sezon geçirmesini diledi.

        Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da Çatak, Kavak, Mara, Saraydın, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinde kiraz üretiminin yapıldığını belirterek, "İlçemiz genelinde 350 dönüm arazide kiraz üretimi yapılıyor. Hasadı yapılan kirazlardan ise toplam 350 ton ürün elde edilmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

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