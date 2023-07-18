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        Mersin'de park halindeyken hareket eden otobüs, otomobile çarpıp markete girdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:23
        Mersin'de park halindeyken hareket eden otobüs, otomobile çarpıp markete girdi

        MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeyken freni arızalanan otobüs otomobile çarpıp markete girdi.

        Atakent Mahallesi Harnupaltı mevkisinde park halinde olan 07 AET 713 plakalı otobüs, freni arızalanınca hareket etti. Eğim nedeniyle hızlanıp park halindeki 06 BAG 523 plakalı otomobile çarpan otobüs, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek zincir marketin şubesine girdi.

        Kaza nedeniyle otomobil hasar gördü, marketin camları kırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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