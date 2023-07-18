Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'deki orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:11
        Mersin'deki orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi

        MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde iki gün önce çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kavakoluğu Mahallesi'nde 16 Temmuz'da çıkan ve 3 mahalleye daha sıçradıktan sonra dün kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda helikopterle inceleme yaptı.

        Saha taraması sırasında, orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntüledi.

        Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi'ndeki 5 ev yanmış, 4 mahalledeki 373 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün kontrol altına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)
        Depremde 'öldü' olarak kayıtlara geçen Bakrı'nın ailesi, hukuk mücadelesi başlattı
        Depremde 'öldü' olarak kayıtlara geçen Bakrı'nın ailesi, hukuk mücadelesi başlattı
        Mersin'de orman yangını
        Mersin'de orman yangını
        Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)
        Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)
        Erkek arkadaşının evinde tüfekle vurulan Dilan'ın ablası: Kardeşimi öldürdü
        Erkek arkadaşının evinde tüfekle vurulan Dilan'ın ablası: Kardeşimi öldürdü
        Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
        Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)