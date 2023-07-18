Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:01
        Mersin'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde Orhan Süle (32), Abdullah Ç. (33) ve Nuri B'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce dün tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, Orhan Süle'nin hayatını kaybettiğini, Abdullah Ç. ve Nuri B'nin yaralandığını belirledi.

        Yaralılar, ambulansla götürüldükleri özel hastanede tedavi altına alındı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)
        Depremde 'öldü' olarak kayıtlara geçen Bakrı'nın ailesi, hukuk mücadelesi başlattı
        Depremde 'öldü' olarak kayıtlara geçen Bakrı'nın ailesi, hukuk mücadelesi başlattı
        Mersin'de orman yangını
        Mersin'de orman yangını
        Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)
        Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)
        Erkek arkadaşının evinde tüfekle vurulan Dilan'ın ablası: Kardeşimi öldürdü
        Erkek arkadaşının evinde tüfekle vurulan Dilan'ın ablası: Kardeşimi öldürdü
        Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)
        Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)