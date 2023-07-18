Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 19:44
        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        MERSİN (AA) - Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kavakoluğu Mahallesi'nde 16 Temmuz'da çıkan ve 3 mahalleye daha sıçradıktan sonra dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yeniden dumanlar yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi'ndeki 5 ev yanmış, 4 mahalledeki 373 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün kontrol altına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Eğimli yolda hareket eden park halindeki otobüs önce otomobile sonra markete çarptı
        Eğimli yolda hareket eden park halindeki otobüs önce otomobile sonra markete çarptı
        Mersin'de market önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
        Mersin'de market önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)
        Depremde 'öldü' olarak kayıtlara geçen Bakrı'nın ailesi, hukuk mücadelesi başlattı
        Depremde 'öldü' olarak kayıtlara geçen Bakrı'nın ailesi, hukuk mücadelesi başlattı
        Mersin'de orman yangını
        Mersin'de orman yangını
        Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)
        Mersin'deki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altına alındı (3)