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        Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlara karışan 14 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 11:40
        Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlara karışan 14 zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de polisin şafak operasyonunda, çeşitli suçlara karışan 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, "kasten yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını organize olarak işlediği öne sürülen 23 zanlının kimliği tespit edildi.

        Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 180 polis katıldı.

        Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerde, 7 tabanca, çok sayıda fişek, bir miktar uyuşturucu ile sahte kimlik, ehliyet ve pasaport yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 baskı makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, Avrupa ülkelerinde geçerli basılmış 84 kimlik ve 19 sürücü belgesi, 19 SIM kart ve sahte kimlik yapımında kullanılan 122 çipli kart ele geçirildi.

        Polisin, adresinde bulunmayan 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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