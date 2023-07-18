Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 5 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde 17 Temmuz'da Orhan Süle'nin (32) öldüğü, 2 kişinin yaralandığı tabanca ve uzun namlulu silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, olayda kullanılan otomobili otoyolda bıraktıktan sonra kaçan 5 zanlının kimliğini belirledi.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler R.B, A.K, H.A, T.Z. ve H.T.A. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde Orhan Süle, Abdullah Ç. (33) ve Nuri B'nin (57) de aralarında olduğu gruba 17 Temmuz'da tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edilmişti. Saldırıda Orhan Süle yaşamını yitirmiş, Abdullah Ç. ve Nuri B. yaralanmıştı.