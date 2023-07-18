Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 5 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:01
        Mersin'deki cinayet ve yaralamayla ilgili 5 zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde 17 Temmuz'da Orhan Süle'nin (32) öldüğü, 2 kişinin yaralandığı tabanca ve uzun namlulu silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, olayda kullanılan otomobili otoyolda bıraktıktan sonra kaçan 5 zanlının kimliğini belirledi.

        İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüpheliler R.B, A.K, H.A, T.Z. ve H.T.A. gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde Orhan Süle, Abdullah Ç. (33) ve Nuri B'nin (57) de aralarında olduğu gruba 17 Temmuz'da tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edilmişti. Saldırıda Orhan Süle yaşamını yitirmiş, Abdullah Ç. ve Nuri B. yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Hayatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi ekskavatör operatörü kurtardı
        Hayatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi ekskavatör operatörü kurtardı
        Mersin'de sahte kimlik ve pasaport düzenleyen suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
        Mersin'de sahte kimlik ve pasaport düzenleyen suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı
        Gülnar´da yeniden alevlenen yangın, büyümeden söndürüldü
        Gülnar´da yeniden alevlenen yangın, büyümeden söndürüldü
        Eğimli yolda hareket eden park halindeki otobüs önce otomobile sonra markete çarptı
        Eğimli yolda hareket eden park halindeki otobüs önce otomobile sonra markete çarptı
        Mersin'de market önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
        Mersin'de market önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)