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        Mersin'de tırın çarparak altına aldığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 20:30
        Mersin'de tırın çarparak altına aldığı motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, tırın arkadan çarparak altına aldığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.

        Muttalip G. idaresindeki 33 AJP 702 plakalı tır, Kocahasanlı Mahallesi D-400 kara yolunda Mustafa Özcan'ın kullandığı 33 VFE 13 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        Motosikletin tırın altında kalarak bir süre sürüklendiği kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini, eşi Ayşe Özcan'ın yaralandığını belirledi.

        Yaralı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyete götürüldü.

        Öte yandan, kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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