Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı

MERSİN (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

KKTC Mersin Başkonsolusu Zalihe Mendeli, buradaki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını Kıbrıs Türk halkını aydınlığa, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan coşkuyla idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kahraman Mehmetçiğin 20 Temmuz'da Kıbrıs'taki kardeşlerinin imdadına hem havadan hem de denizden yetiştiğini belirten Mendeli, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Barış Harekatı, kendi yurdunda sonsuza dek var ve hür olma mücadelesini kazanan biz Kıbrıs Türk halkının ana vatanımız Türkiye ile omuz omuza çetin mücadeleler vererek başardığımız en büyük mücadeledir. Türk ordusunun 'artık yeter' diyerek son noktayı koymasının simgesidir. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde korkusuzca, özgürce yaşıyorsak bunu halkımızın fedakarlıklarına, direnişlerine aziz şehitlerimize, kahraman mücahitlerimize ve Mehmetçiklerimize borçluyuz."

Mendeli, 49 yıl önce bugün Kıbrıs'ta tescil edilen barışın bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatı olduğunu vurguladı.

KKTC'nin, uluslararası toplum tarafından maruz bırakıldığı haksız izolasyonlara rağmen ana vatan Türkiye'nin koşulsuz desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçleneceğini dile getiren Mendeli, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ülkemiz arasında ekonomik ve mali işbirliği protokolünün imzalanmasıyla denizin altından kabloyla elektrik temini, sosyal konut ve hastane inşası, vatandaşlarımızın Türkiye'deki sağlık sistemine dahil edilmeleri ve altyapı gibi birçok proje hayat bulacak ve Kıbrıs Türk'ünün refah seviyesi de artacaktır." dedi.

Programda öğrenciler tarafından şiir okundu, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.