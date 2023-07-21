Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:43
        Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, Güvenevler Mahallesi'ndeki bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğunu belirledi.

        Ekipler, market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halkın sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Mersin'de tabela denetimi yapıldı
        Mersin'de tabela denetimi yapıldı
        Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor
        Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor
        Mersin Valisi Pehlivan, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğini ziyaret etti
        Mersin Valisi Pehlivan, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğini ziyaret etti
        Mersin'de kalp kası dokusu büyüyen hasta "tıraşlama" yöntemiyle iyileşti
        Mersin'de kalp kası dokusu büyüyen hasta "tıraşlama" yöntemiyle iyileşti
        Mersin'de evde sağlık hizmeti veren doktor darbedildi
        Mersin'de evde sağlık hizmeti veren doktor darbedildi
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Silifke'de törenle kutlandı
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Silifke'de törenle kutlandı