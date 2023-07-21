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        Mersin'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 22:12
        Mersin'de kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu

        MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan alzaymır hastası ölü bulundu.

        Çağlayangedik Mahallesi'nde oğluyla yaşayan İsmet Kocabaş (81), dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

        Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatıldı.

        Vatandaşların da katıldığı aramalarda Kocabaş, evinin 1 kilometre uzağında bulunan dere yatağındaki beton su kanalında ölü olarak bulundu.

        Kocabaş'ın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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