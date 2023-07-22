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        Mersin'de, 15. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:06
        Mersin'de, 15. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, 15. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı.

        Anamur Otogarı önünden kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın Çavuşpınar Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam etti.

        Burada ilçe protokolü, davetliler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Bilal Bozdemir, açılışta, festivalle ilçenin tarihi değerlerini, kültürünü ve Anamur muzunu tanıtma fırsatını bulacaklarını söyledi.

        Daha önce muzun ithal edildiğini aktaran Bozdemir, "Bugün gelinen noktada ülkemizin muz ihtiyacının tamamına yakınını bu bölgemiz ve ülkemiz üretir hale gelmiştir. Anamur ilçemizde 43 bin 500 dekar alanda 350 bin ton muz üretilmekte ve bu rakam ülkemizin muz tüketiminin yüzde 35'ine tekabül etmektedir." diye konuştu.

        Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da festivalin ilçe tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, etkinlikler kapsamında birçok program düzenleyeceklerini aktardı.

        Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerince gösteri sunuldu.

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