Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hebilli Mahallesi'nde bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Suriye uyruklu S.S, evinde yakalandı.

S.S'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.