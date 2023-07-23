Mersin'de refüje çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda 33 AFZ 726 plakalı motosiklet, refüje çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, devrilen motosikletten yola savrulan Mihraç Enes Direk (22) ve Enes İmir'in (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.