Anamur'da Devlet Bahçeli Sahil Parkı'nın ikinci etabı açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, Devlet Bahçeli Sahil Parkı'nın tamamlanan ikinci etabı hizmete girdi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Güzelyurt Mahallesi'ndeki açılış töreninde, projenin belediyenin imkanlarıyla yapıldığını söyledi.

Parkta bisiklet ve yürüyüş yolları, basketbol ve voleybol sahası ile amfitiyatronun da bulunduğunu belirten Kılınç, çalışmada yer alan personellere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından etabın açılışı yapıldı.

Törene Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir de katıldı.