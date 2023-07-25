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        Mersin'de misket limonu hasadı başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:51
        Mersin'de misket limonu hasadı başladı

        MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen misket limonları hasat edildi.

        Çilek, domates, erik ve muz üretimiyle öne çıkan ilçede, alternatif olması için yetiştirilen misket limonunda sezonun ilk hasadı üretici Cem Ergül'e ait Ulugöz Mahallesi'ndeki 30 dönümlük bahçede yapıldı.

        Tarım işçilerince toplanan ve "lime limon" olarak da bilinen ürünler, paketlenerek kamyonetlere yüklendi.

        Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere, misket limonunun iç piyasada rağbet gördüğünü söyledi.

        Üretici Ergül de sezonun kendileri için iyi başladığını ifade ederek, bahçesinden yaklaşık 25 ton rekolte beklediğini anlattı.

        Limonların kilogramını 50 liradan satın alan tüccar Adnan Erdem de misket limonun kokusu ve aromasıyla öne çıktığını kaydetti.

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