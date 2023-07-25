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        Mersin'de bir kişinin tabancayla vurulması kamerada

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 22:45
        Mersin'de bir kişinin tabancayla vurulması kamerada

        MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin tabancayla vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Atatürk Caddesi'nde Ahmet A. (28), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.E.A. tarafından tabancayla vuruldu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Ahmet A, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, Ahmet A'yı yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Bu arada, Ahmet A'nın kurtulmak için bir iş yerine sığınması ve zanlının saldırıyı gerçekleştirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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