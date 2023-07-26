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        Mersin'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 07:35
        Mersin'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de "tefecilik" yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 4 şüpheli, şafak operasyonunda gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilikle" haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, çek karşılığında faizle para verdikleri kişileri tehdit ettiği belirlenen zanlıların, darp ve bıçaklı yaralama suçlarına da karıştığı tespit edildi.

        Polis ekipleri, kimliği tespit edilen 5 zanlıya yönelik dron destekli operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak operasyonuna yaklaşık 100 polis katıldı.

        Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

        Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

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