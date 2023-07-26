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        Mersin Uluslararası Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 08:02
        Mersin Uluslararası Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi

        MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'nda, Ekvador'dan gelen gemideki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan limana gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Konteynerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulundu.

        Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

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