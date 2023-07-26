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        Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:20
        Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

        MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Zanlılar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Bu kişilerin adreslerinde bulunan doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.

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