Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Zanlılar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.
Bu kişilerin adreslerinde bulunan doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.