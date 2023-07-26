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        Toroslar EDAŞ, sıcak havalardaki tüketime karşı büyük kapasiteli trafoları devreye aldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:07
        Toroslar EDAŞ, sıcak havalardaki tüketime karşı büyük kapasiteli trafoları devreye aldı

        MERSİN (AA) - Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), sıcaklık değerlerinin yüksek seyrettiği Mersin ve Adana'daki bazı mahallelerde mevcut bağlantı gücünün üzerindeki tüketim nedeniyle meydana gelen kesintileri, büyük kapasiteli trafoları devreye alarak giderdi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ ekipleri, son günlerdeki hava sıcaklıkları nedeniyle klima kullanımıyla yükselen ve il bazındaki rekor tüketimleri geride bırakan elektrik talebini karşılamak için çalışmalarını sürdürdü.

        Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de 24-26 Temmuz'daki elektrik talebinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 27 artış gösterdiği bölgede, kesintisiz enerjiyi sağlamak amacıyla faaliyet yürütüldü.

        Ekipler, Mersin ve Adana'nın bazı mahallelerinde mevcut bağlantı gücünün üzerinde tüketim nedeniyle oluşan kesintileri, söz konusu noktalara tırlar ve vinçlerle getirdiği büyük kapasiteli trafoları devreye alarak giderdi.

        Bölge sahasında zarar gören iletkenleri yenileyip trafo merkezlerini onaran ekipler, panoları da değiştirdi.​​​​​​​

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