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        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısının sanıklarının yargılanması sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:17
        Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısının sanıklarının yargılanması sürdü

        MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne geçen yıl düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 7'si tutuklu, 2'si firari, biri tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B. ve Ahmet E. katıldı. Avukatların da bulunduğu duruşmada tutuksuz sanık Fatih S. yer almadı.

        Mahkeme heyeti, önceki celsede alınan karar gereği, teröristlerin saldırıya hazırlandıkları iddia edilen Tarsus ilçesi Yaramış Mahallesi'ndeki bölgede keşif yapıldığı aktardı.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

        - "İnsaniyet namına Mersin'e bıraktım"

        Mütalaaya karşı söz verilen ve iddianamede saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristi aracıyla kent merkezine götürmekle suçlanan sanık Abdulgalip G, "Ben bu kişiler, evden kaçtıklarını beyan ettikleri için insaniyet namına Tarsus'tan Mersin'e bıraktım." dedi.

        Teröristlerin paramotorla geldikleri arazinin yakınında bekçilik yapan sanık Sait D. ise teröristleri tanımadığını iddia ederek, "Ben suç işlemedim, iyilik yaptım. Bu kadınların terörist olduğundan şüphelenmem mümkün değil. Abdulgalip'e, 'Bu kadınları yol üstüne bırak' diye ben söyledim." diye konuştu.

        Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

        Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Sait D, Abdulgalip G, Zeki Ö, Mazlum K, Mazlum D, Kahraman B. ve Ahmet E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Heyet, teröristlerin polisevi yakınındaki çöp konteynerine bıraktığı patlayıcı düzenekte parmak izi tespit edilen firari PKK'lı terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirlenen firari Ahmet Ahmo hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.

        - İddianame ve olay

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Dilşah Ercan ve Ahmet Ahmo ile Sait D. ve Abdulgalip G. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs", "kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs" ve "mala ve kamu malına zarar verme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 227'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Diğer sanıklar için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme satma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" maddeleri hariç aynı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 207'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.

        Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022'de polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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