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        Mersin'de çocuklar portatif havuzda yüzme öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:28
        Mersin'de çocuklar portatif havuzda yüzme öğreniyor

        MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, portatif havuzlardaki eğitime katılan çocuklar hem yüzmeyi öğreniyor hem de bunaltıcı sıcaklarda serinliyor.

        Akdeniz Belediyesince 2019'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" çağrısıyla başlatılan proje, Müfide İlhan Mahallesi'ndeki tenis kortuna kurulan portatif havuzlarda devam ediyor.

        Burada eğitmenlerden yüzme dersi alan çocuklar sıcak havada serinleme imkanı da buluyor.

        - "10 bin çocuğumuza yüzme öğrettik"

        Belediye Başkanı Mustafa Gültak gazetecilere, projeye bu yıl da ilgi gösterildiğini söyledi.

        Çocuklar için havuz keyfini mahallelere taşıdıklarını belirten Gültak, "Projenin başladığı 2019'dan itibaren 10 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yıl da 1000'e yakın çocuğumuz eğitim alıyor." dedi.

        Gültak çalışmanın hem çocukları hem de ailelerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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