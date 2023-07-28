Mersin'de 11 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı salıverildi
MERSİN (AA) - Mersin Uluslararası Limanı'ndaki muz yüklü konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, limana Ekvador'dan gelen konteynerde 11 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 26 Temmuz'da gözaltına alınan İ.B'nin ardından şüpheli A.Y. de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Limandaki konteynerde 26 Temmuz'da yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulunmuş, şüpheli İ.B. gözaltına alınmıştı.